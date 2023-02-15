Бывшему воронежскому полицейскому, сбившему трех человек, ужесточили наказание

Воронежский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и ужесточил наказание бывшему участковому Владимиру Шейкину за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Он получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ранее Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил Владимира Шейкина к трем годам колонии-поселения.

Суд установил, что в июне 2020 года 24-летний участковый на своем автомобиле превысил скорость, выехал с проезжей части на тротуар Ленинского проспекта Воронежа и сбил трех пешеходов. Судя по видеозаписям, за несколько секунд до ДТП водителю помешал другой участник дорожного движения. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила тяжелые травмы. В момент ДТП виновник был трезв.

Олег Мухин

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