Путин предложил использовать опыт ДНР и ЛНР в организации гражданской обороны

Систему обеспечения гражданской обороны надо совершенствовать с учетом современных вызовов и опыта ведения такой работы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил в видеообращении к участникам коллегии МЧС.

По его словам, в числе приоритетов ведомства должны быть внедрение новых технологий и информационных ресурсов. «Переход на "цифру" позволит более эффективно проводить контрольно-надзорные мероприятия, не создавая избыточных барьеров для предпринимателей и при этом обеспечивая интересы граждан»,— уверен господин Путин.

Также он назвал актуальной задачей предупреждение техногенных пожаров. Он призвал спасателей «следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка здесь может привести к беде». «Не сомневаюсь, что российские спасатели будут и впредь достойно выполнять свой долг, действовать оперативно и с высокой отдачей»,— добавил президент.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер