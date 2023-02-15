Пермским активистам отказали в проведении митинга памяти Бориса Немцова

Администрация Перми отказала гражданским активистам партии народной свободы (ПАРНАС) и организации гражданских активистов ОГрА в проведении митинга памяти российского политика Бориса Немцова. Официальный ответ мэрии на уведомление активистов о мероприятии опубликовал в своем телеграм-канале интернет-журнал «Звезда». В нем сообщается, что городской департамент дорог и благоустройства счел организацию митинга в заявленном месте невозможной «в связи с проведением работ по сносу и ликвидации аварийных деревьев, работ по санитарной прочистке зеленых насаждений». Альтернативных свободных мест, «удовлетворяющих требованиям обеспечения безопасности участников публичного мероприятия», по данным мэрии, в указанную организациями дату в городе нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище

Фото: Яндекс карты Памятник жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище

Фото: Яндекс карты

По информации издания, активисты хотели провести митинг в воскресенье, 26 февраля, на Егошихинском кладбище у памятника жертвам политических репрессий. Отказ мэрии они намерены оспорить в суде.

Борис Немцов являлся сопредседателем ПАРНАС. Был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.