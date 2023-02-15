На Кубани за сутки коронавирусом заразились 210 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 210 человек. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 141 женщина и 69 мужчин.

В Краснодаре выявили 83 случая заболевания, в Новороссийске — 20. В Гулькевичском районе заболели девять человек, в Геленджике — восемь. В Ейском, Кавказском и Кущевском районах отметили по семь новых пациентов. В Абинском, Крымском районах и в Горячем Ключе коронавирусом заразились по шесть жителей. По пять заболевших зарегистрировали в Павловском и Северском муниципалитетах. Четыре человека получили подтверждение диагноза в Армавире. Заболевание выявили у трех жителей Каневского района. В Белоглинском, Кореновском, Крыловском, Тбилисском и Усть-Лабинском муниципальных образованиях отметили по два эпизода, в Динском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Туапсинском и Успенском — по одному.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 347 201 случай заболевания. С выздоровлением выписали 334 851 пациента. За весь период в крае скончался 11 151 пациент.

Анастасия Донскова

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