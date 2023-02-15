Регионы Сибири увеличили налоговые поступления в 2022 году на 40%

Совокупно все регионы Сибири в 2022 году в сравнении с годом ранее увеличили налоговые поступления в бюджеты на 40% до 4,3 трлн руб., следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Нарастить налоговые доходы сверх инфляции субъектам позволили крупные поступления от нефтегазового сектора до введения ограничений на российский сырьевой экспорт, полагают эксперты.

Положительная динамика отмечается в большинстве регионов Сибирского федерального округа (СФО), существеннее всего в Иркутской области (+1,39 трлн руб. или на 232%). «Основную часть этой прибавки обеспечили налоги с добычи газа, ушедшие в федеральный бюджет. Из всей же суммы собранных на территории Иркутской области налогов регион оставил себе только 245 млрд руб.», - сказано в исследовании.

Также налоговые сборы выросли в Кемеровской области (+116 млн руб.), Томской области (+63 млн руб.), Красноярском крае (+59 млн руб.) и Омской области (+52 млн руб.).

Единственный регион СФО, где произошло падение налоговых сборов – Республика Алтай (-394 тыс. руб. или 3%).

В федеральный бюджет регионы Сибири направили налогов (сырьевые налоги и НДС) на 33,7% больше по сравнению с прошлым годом (2,8 трлн руб.), а налоговые доходы в региональные бюджеты выросли на 10,9%, до 1,5 трлн руб., их ключевыми доходными статьями являются налог на прибыль и НДФЛ.

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Лолита Белова