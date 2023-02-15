Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:38

Обновленный логотип представило министерство спорта Удмуртии

Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии разработало новый логотип, который представляет собой монумент дружбы народов «Навеки с Россией» и олимпийский огонь. Логотип для обсуждения спортивного сообщества опубликовали на странице министерства во «ВКонтакте». При выборе цветов было решено использовать традиционные для республики черный, красный и белый.

Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии

Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии

Отмечается, что обновление логотипа приурочено к 100-летию государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта в России и Удмуртии.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...