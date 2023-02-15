Обновленный логотип представило министерство спорта Удмуртии

Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии разработало новый логотип, который представляет собой монумент дружбы народов «Навеки с Россией» и олимпийский огонь. Логотип для обсуждения спортивного сообщества опубликовали на странице министерства во «ВКонтакте». При выборе цветов было решено использовать традиционные для республики черный, красный и белый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии

Отмечается, что обновление логотипа приурочено к 100-летию государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта в России и Удмуртии.