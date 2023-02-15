В отношении сотрудника администрации Адыгейска возбудили дело о взятках

В отношении бывшего начальника одного из отделов администрации Адыгейска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

По данным следствия, начальник отдела контроля и исполнения муниципальных закупок в 2020 году во время проведения аукциона на поставку товара для детских образовательных учреждений сообщил участнику аукциона необходимую информацию для подготовки документов.

После заключения контракта подозреваемый получил от победителя аукциона взятку в сумме 22 тыс. руб.

«По уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование продолжается»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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