Башкирия получит на развитие туризма 550 млн рублей федеральных средств

В текущем году Башкирии выделят из федерального бюджета более 550 млн руб. на развитие туризма — это в десять раз больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Из этой суммы порядка 335 млн руб. будет направлено на создание кемпингов и автокемпингов, национальных туристических маршрутов, обустройство пляжей и развитие туристической инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. Еще около 210 млн руб. будет потрачено на господдержку региональных программ по проектированию туристского кода Уфы. Остальные 6 млн руб. — на организацию «Уфимского международного марафона».

По словам министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова, на выделенные средства планируется реализовать более 60 республиканских проектов, которые «позволят сделать путешествия по региону доступнее и комфортнее». Благодаря федеральной поддержке региональное министерство рассчитывает на увеличение турпотока в текущем году до 2,3 млн человек с объемом платных услуг в сфере туризма до 15 млрд руб.

Карина Мамаева

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