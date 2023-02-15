СК проводит проверку по факту наезда автобуса на девочку в Ярославле

Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области проводит проверку по факту ДТП 14 февраля, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области

Авария произошла на Тутаевском шоссе в районе остановки «улица Елены Колесовой». По данным СК, «автобус под управлением 38-летней женщины наехал на 10-летнюю девочку, двигавшуюся по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора». Как уточнили в прокуратуре области, наезд совершило маршрутное такси № 66, принадлежащее ООО «Автомиг».

«В результате полученных травм, ребенок госпитализирован в больницу. В настоящий момент малолетняя находится на лечении под наблюдением специалистов»,— сообщили в Следственном комитете.

Антон Голицын