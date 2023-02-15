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Коммерсантъ FM
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Инвестпрограмма РЖД на 2023 год планируется на уровне 1,1 трлн рублей

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в 2023 году инвестиционная программа РЖД должна достигнуть рекордного показателя в размере 1,1 трлн руб. Компания также рассчитывает принять участие в строительстве железнодорожного участка в Иране.

«Планируется, что инвестиционная программа РЖД в 2023 году достигнет рекордного уровня 1,1 трлн руб. Это почти на четверть больше, чем в 2022 году»,— сказал Андрей Белоусов в ходе итогового заседания правления РЖД за 2022 год (цитата по «Интерфаксу»).

В РЖД также готовят предложения по продлению приостановки действия правил недискриминационного доступа, определяющих порядок проезда грузов в восточном направлении.

Ранее в компании заявили, что восточное направление РЖД не справляется с объемами перевозки нефтепродуктов и не может их увеличить из-за загруженности терминалов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кого за нефтью посылать».

Андрей Сапожников

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