Движение по КАД в районе дамбы вновь ограничат на два дня

15 и 16 февраля движение транспорта по невской стороне (внутреннее кольцо) КАД на петербургской дамбе частично ограничат в связи с ремонтными работами. На днях аналогичным образом ремонтировали внешнее кольцо автодороги.

«Вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель»,— говорится в сообщении пресс-службы дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Время перекрытия не будет превышать 10 минут. Водителей просят обращать внимание на информационные табло и соблюдать скоростной режим.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте