Проезд по КАД на дамбе ограничат на два дня в связи с восстановительными работами

13 и 14 февраля движение по КАД по Финскому (внешнему) кольцу петербургской дамбы будет ограничено, в тоннелях будут проводить ремонтно-восстановительные работы, сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

«Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) 13-14.02.2023 вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам»,— говорится в сообщении.

Ограничения подразумевают периодическую полную остановку движения транспорта, но не более чем на 7-10 минут. Расписания закрытия движений нет. Дирекция КЗС просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло и соблюдать скоростной режим.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте