В Курской области задержаны шесть подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабежах

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курской области вместе с региональным управлением ФСИН задержали в регионе шестерых подозреваемых в грабежах (ст. 161 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ), вымогательствах (ст. 163 УК РФ), а также в попытке кражи (ст. 30, ст. 158 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовные дела объединены в одно производство.

Имена подозреваемых не раскрываются, но известно, что они являются жителями Курска и Курчатова. По версии следствия, сообщники заранее планировали нападения и избивали потерпевших. «Одного из мужчин в багажнике автомобиля сообщники отвезли в лес, где потребовали 150 тыс. руб. Не получив этих денег, отобрали у него мобильный телефон. Войдя в личный кабинет банковского приложения, подали заявку на кредит. Однако оператор банка перезвонил абоненту для уточнения информации и, заподозрив, что телефон мог попасть к посторонним лицам, отклонил выдачу кредита»,— следует из сообщения. В другом случае избитая женщина передала часть из требуемых 40 тыс. руб.

Злоумышленники вели видеозапись своих действий. Записи приобщены к материалам уголовного дела. Пятеро фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Владимир Зоркий

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