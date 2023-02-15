Власти Сочи продолжили борьбу с санаторием МВД за проезд внутри здравницы

Сочинское МКУ «Управление автомобильных дорог» подало апелляционную жалобу на постановление суда, отменившее ее решение о включении внутреннего проезда между корпусами санатория МВД «Искра» в состав дорог общего пользования. Сведения об этом появились в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото с сайта санатория Фото: фото с сайта санатория

В конце января соответствующий пункт постановления сочинской мэрии отменил Арбитражный суд Краснодарского края.

Речь идет о проезде внутри санатория общей протяженностью 669 м. В мае минувшего года администрация Сочи включила его в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Как следует из материалов дела, в данном перечне объект так и был поименован: «асфальтовая дорога "улица Курортный проспект (проезд через санаторий "Искра")"», а постановлением департаменту имущественных отношений администрации было поручено закрепить этот участок на праве оперативного управления за МКУ города Сочи «Управление автомобильных дорог. Это решение и обжаловал санаторий.

Санаторий «Искра» является федеральным казенным учреждением здравоохранения, подведомственным Министерству внутренних дел РФ, расположен в Хостинском районе Сочи на Курортном проспекте.

Согласно выводам суда первой инстанции дорога является федеральной собственностью, проходит между верхней и нижней зонами здравницы, кроме того, через нее осуществляется проход и проезд к лечебным корпусам, муниципалитету она не передавалась.

Михаил Волкодав

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