Партии пойдут на выборы в ярославскую облдуму без общей части списка

На выборах в Ярославскую областную думу в 2023 году не будет общей части партийных списков, а партии смогут образовать от 11 до 17 территориальных групп. 14 февраля дума приняла во втором чтении поправки к региональному закону о выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

По сравнению с предыдущей редакции закона число территориальных групп уменьшилось — ранее их было ровно 25, столько же, сколько одномандатных округов. Теперь одномандатных округов будет 34. Каждая партия сама сможет определить, как сформировать тергруппы. Каждая группа может быть образована в границах от двух до четырех одномандатных округов, при этом округа должны граничить между собой.

Внутри партии мандаты будут распределяться в зависимости от процента (а не количества) отданных за партию голосов. При этом по партийным спискам будет распределено лишь 12 мандатов.

«На мой взгляд, для работы политических партий на выборах депутатов думы созданы наиболее широкие условия»,— оценил новшества председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Антон Голицын