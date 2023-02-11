Тело мужчины обнаружили в заброшенной воинской части в Нижнем Тагиле

В заброшенной воинской части в Нижнем Тагиле обнаружили тело мужчины. Им оказался 39-летний местный житель, который, предварительно, умер от переохлаждения, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как уточнил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга, тело мужчины отправили на судмедэкспертизу.

В конце декабря в Екатеринбурге нашли мертвым 14-летнего подростка. Он ушел из дома в гости к другу и не вернулся. Спустя двое суток его тело обнаружили в районе одного из зданий по переулку Базовый. Возможной причиной смерти стало переохлаждение.

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