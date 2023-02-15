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Аграрии Черноземья в 2022 году получили 936 млн рублей страховых выплат за гибель урожая

В 2022 году аграрии регионов Черноземья получили страховые выплаты почти на 1,2 млрд руб., из которых 936 млн руб. было выплачено за гибель урожая — преимущественно из-за переувлажнения почвы, затруднившего уборку поздних культур. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

Спрос на страхование в растениеводстве в 2022 году вырос почти во всех регионах Черноземья, отметили в НСА. Больше всего посевов в Центральном федеральном округе застраховано в Воронежской области — 557 тыс. га (21% от посевных площадей; рост к 2021 году на 36%). В Тамбовской области застраховано 462 тыс. га (25% площадей), в Липецкой — 279 тыс. га (20% площадей; рост в четыре раза), в Курской — 203 тыс. га (12% площадей; рост на 88%), в Орловской — 172 тыс. га (13%; рост на 53%). В Белгородской области страхование посевов пока используется реже: договоры заключены в отношении 68 тыс. га (5% от пашни).

«В 2022 году в Центральном федеральном округе отмечен рост спроса на страхование урожая, наблюдаемый в большинстве субъектов — как в черноземной зоне, которая расширяет использование страховых инструментов, так и в более северных регионах, которые только начинают присоединяться к системе агрострахования. Застрахованная в округе площадь выросла на 42% и составила около 2 млн га»,— рассказал президент НСА Корней Биждов.

С какими неблагоприятными условиями осенью 2022 года столкнулись аграрии Черноземья — в публикации «Погода стала чрезвычайной».

Олег Мухин

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