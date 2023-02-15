В Перми продлят работу ледового городка

Работа ледового городка на эспланаде будет продлена до 26 февраля включительно, сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Демкин. Изначально планировалось, что он закроется 19 февраля. Господин Демкин пояснил, что с просьбами продлить работу городка стали обращаться жители в социальных сетях. «Пошли навстречу и решили провести здесь масленичные гуляния, проводить зиму, а уже после этого приступить к демонтажу ледовых объектов. Таким образом, с 20 по 22 февраля городок будет закрыт для техобслуживания, а с 23 по 26 февраля он будет вновь доступен для посещения»,— написал в телеграм-канале мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Ледовый городок на пермской эспланаде открылся 30 декабря. По данным администрации Перми, за это время его посетили более 500 тыс. человек.