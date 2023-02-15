Право ВНЗМ на развитие застроенной территории в Уфе выставят на торги

Главное управление ФССП по Башкирии передало на принудительную реализацию в теруправление Росимущества право ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) на развитие застроенной территории в Уфе общей площадью 9,1 га, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, Коммунистической и Посадской улицами, территорией сквера у Монумента Дружбы и улицей Октябрьской революции. Его стоимость оценена 319,4 млн руб. Актив будет выставлен на торги, сообщили в пресс-службе УФССП.

Пятилетний договор о развитии застроенной территории ВНЗМ заключил с администрацией Уфы в 2013 году за 43 млн руб. В 2019 году стороны продлили срок действия договора еще на пять лет.

Ранее в рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали имущество компании ВНЗМ, задолжавшей по обязательным платежам в бюджет около 476 млн руб.

ПАО «АК ВНЗМ» — крупная подрядная строительно-монтажная компания, оказывающая услуги в области строительства объектов нефтегазового комплекса. Компания зарегистрирована в 2002 году в Уфе, основным совладельцем является Халит Бикмухаметов. В 2021 году компания отработала с убытком в размере 2,4 млрд руб. при выручке 6,6 млрд руб.

Влада Шипилова

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