Заместитель главы Лабинского района оштрафован на 5 тысяч рублей

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан заместитель главы Лабинского района привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Установлено, что в администрацию Лабинского района поступило обращение гражданина по вопросу внесения изменений в документы территориального планирования района. В установленный 30-дневный срок обращение не было рассмотрено.

По факту выявленных нарушений и. о. межрайонного прокурора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения граждан).

Тат Гаспарян

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