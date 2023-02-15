В аэропорту Сочи выявили партию незадекларированных импортных БАДов и косметики

В аэропорту Сочи выявили 433 единицы незадекларированных пищевых добавок и другой продукции Herbalife. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Краснодарской таможни

Фото: Пресс-служба Краснодарской таможни



Женщина, в багаже которой обнаружили партию неоформленных товаров общим весом 45 кг (протеиновые коктейли, шампуни, кондиционеры для волос, кремы для лица, протеиновые чипсы, спортивное питание, чай), заявила, что приобрела продукцию для себя.

«Количество, характер, потребительские свойства, а также функциональное предназначение товаров дали нам основание сделать вывод о том, что товары ввозятся не для личного пользования, а с целью использования их в коммерческой деятельности», — отметил начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Иван Леошко.

По данному факту было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Товар изъяли. Проводится расследование.

Всего с начала года в аэропорту Сочи выявили 600 кг незадекларированной продукции, перемещаемой под видом товаров для личного пользования.

Анастасия Донскова

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