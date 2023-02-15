За сутки COVID-19 подтвердился у 293 жителей Саратовской области

В Саратовской области зарегистрировано 293 новых случая COVID-19, семь из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев заболевания составляет 307243, выздоровели 299193 пациента, в том числе 351 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (181 случай), Балаковском (48) и Энгельсском (33) районах.

Среди новых пациентов 48 детей до 17 лет и 78 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева