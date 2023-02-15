Уфа заключит побратимский договор с городом в Индии

Башкирия заключит побратимский договор с одним из городов Индии. Республика планирует предложить в качестве города-побратима Уфу, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании «Ассамблеи народов Евразии». Подписание соглашения планируют приурочить к 450-летию Уфы.

По словам Андрея Назарова, сотрудничество с Индией «позволит укрепить дружеские связи и взаимопонимание между народами, усилит культурное взаимодействие и обмен опытом в решении различных вопросов».

Господин Назаров также заявил, что в текущем году республика станет площадкой для проведения форума «Навстречу Евразиаде». Его планируют провести с 24 по 27 августа, в нем примут участие спортсмены, тренеры, наставники и болельщики из регионов России, стран Азии и других дружественных государств. В рамках форума пройдут соревнования по национальным и неолимпийским видам спорта, сообщил премьер-министр.

Карина Мамаева

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