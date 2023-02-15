В Сочи ликвидируют последствия ночного снегопада

В ночь со вторника на среду на побережье и в горной зоне Сочи не прекращался мокрый снег, в Красной Поляне выпало 14 мм осадков, в Лазаревском районе – около 40 мм, сообщает пресс-служба мэрии города. До конца текущих суток в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.

По данным экстренных служб города-курорта, из-за упавших деревьев в нескольких местах оборваны линии электропередачи, поврежден газопровод в поселке Головинка. Движение по федеральной трассе А-147 от Сочи в сторону Туапсе перекрыто в связи с ухудшением погодных условий на Агойском перевале, из-за гололеда и упавших деревьев на дороге образовались заторы. На наиболее проблемном участке трассы в районе поселка Волконка для водителей автотранспорта развернут пункт обогрева.

Последствия ночного снегопада в Сочи устраняют 250 единиц техники и 500 человек. Аварийные бригады электросетей запитали трансформаторные подстанции от дизельных генераторов, на линиях электропередачи идут восстановительные работы.

Анна Перова, Краснодар