Эксперты назвали профессии с самым высоким ростом зарплат в январе в Новосибирске

В 2023 году больше всего выросли зарплаты в Новосибирске у консультантов и госслужащих, посчитали аналитики онлайн-сервиса hh.ru.

В целом средняя заработная плата жителей Новосибирска в январе 2023 года составила 55 917 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом выше всего в этот период проиндексированы зарплаты специалистам по консультированию: предложения для них выросли на 39% до 80,7 тыс. руб. в среднем. На втором месте по росту предлагаемых зарплат – госслужащие, оклад которых стал больше на 30% до 49 тыс. руб., на третьем месте – специалисты по маркетингу, рекламе и PR, их гонорары подросли на 23% до 63 тыс. руб., на четвертом – специалисты по добыче сырья, чья заработная плата стала больше на 21% до 96,1 тыс. руб., замыкают первую пятерку банковские работники, довольствие которых увеличилось за год на 20% до 59,2 тыс. руб.

Также, зарплату выше средней в регионе предлагают строителям, специалистам из автобизнеса, ИТ-кадрам и др.

Топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов в регионе по-прежнему возглавляют специалисты по добыче сырья, представители высшего менеджмента и специалисты по консультированию.

Согласно данным Новосибирскстата, с января по ноябрь 2022 года средняя заработная плата в Новосибирской области в сравнении с аналогичном периодом 2021-го выросла на 11,9%. Наибольшая динамика отмечена у работников сферы производства одежды, транспортных средств и оборудования.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова