На ремонт Курганского госпиталя для ветеранов войн выделят 45 млн рублей

В этом году на ремонт Курганского областного госпиталя для ветеранов войн из бюджета региона выделят свыше 45 млн руб. С такой инициативой выступил губернатор Вадим Шумков, отмечают в правительстве Зауралья.

Ранее в госпитале отремонтировали две офтальмологических операционных. На уже выделенные 30 млн руб. планируется приобрести 64 единицы медицинского оборудования для восстановления пациентов. В первом полугодии откроют два отделения для второго этапа реабилитации пациентов с нарушением периферической нервной, костно-мышечной систем и больных кардиологическими заболеваниями.

По словам губернатора Вадима Шумкова, медучреждение уже вовлечено в восстановление участников СВО.

«В госпитале ветеранов войн проработали с коллегами вопрос продолжения его модернизации. В прошлом году сделали ремонт кровли и оперблоков, докупили новое оборудование. Но объект большой, потому на этот год согласовали продолжение работ более чем на 45 млн руб.», — отметил глава региона.