На первый этап строительства скоростной трассы в Башкирии направят до 47 млрд рублей

Строительная компания «Автодор» на конкурсе 15 марта выберет подрядчика первого этапа строительства скоростной трассы Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит длиной 50 км в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 47 млрд руб. Средства будут выделены за счет субсидий из федерального бюджета. Работы необходимо завершить до 30 июня 2025 года.

Магистраль Казань—Екатеринбург станет частью федеральной трассы М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург протяженностью около 1,6 тыс. км.

Как сообщал «Ъ-Уфа», госкомпания «Российские строительные дороги» по итогам конкурса в октябре заключила контракт на первый этап подготовительных работ по строительству скоростной трассы Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит в Башкирии с московским ООО «Региональная строительная компания» за 972,8 млн руб.

ООО «Строительная компания „Автодор“» зарегистрировано в Москве в августе 2018 года, принадлежит госкомпании «Автодор». Выручка в 2021 году составила 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 7,9 млн руб.

Майя Иванова

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