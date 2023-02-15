В Краснодаре на обработку улиц от гололеда вышли 560 человек

В Краснодаре на расчистку снега и обработку дорог от гололеда вышли 560 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Минувшей ночью на улицах города работали 46 единиц спецтехники. На путепроводах и в пригороде устранили локальные подтопления и обработали улицы противогололедными материалами. На расчистку остановок и подземных переходов задействовали 27 единиц техники Мусороуборочной компании.

«За ситуацией на улицах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и Единой дежурно-диспетчерской службы», — говорится в сообщении.

В Краснодаре в связи с непогодой до 17 февраля ввели режим повышенной готовности.

Анастасия Донскова

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