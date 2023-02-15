Рустам Галямов: в ближайшей перспективе застройка КОРа на ЖБИ не обсуждается

В ближайшей перспективе строительство жилья на месте Кировского оптового рынка (КОР) в районе ЖБИ в Екатеринбурге не обсуждается, заявил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2023: тренды и прогнозы».

Как отметил господин Галямов, планы по строительству жилья на этом месте есть лишь «в долгую», не назвав, есть ли претенденты на данную площадку.

Напомним, план о редевелопменте территории прописан в Стратегии социально-экономического развития Кировского района Екатеринбурга до 2030 года. В документе указано, что на ул. Владимира Высоцкого на месте КОРа планируется построить 120 тыс. кв. м жилья.

О сносе КОРа в 2020 году заявил на тот момент мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, КОР, как рынок «свое отжил» и на его месте может появиться жилой комплекс.

Кировский оптовый рынок (КОР) — один из крупнейших ритейлеров Свердловской области, образован в северо-восточной части Екатеринбурга в 1993 году. Общая площадь торговых объектов КОРа достигает 35 тыс. кв. м.

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