В Екатеринбурге планируют снести КОР и построить на его месте 120 тысяч кв. м жилья

На ЖБИ (района Екатеринбурга) планируют снести Кировский оптовый рынок (КОР) на ул. Владимира Высоцкого и построить на его месте 120 тыс. кв. м жилья. Информация об этом опубликована на сайте администрации Екатеринбурга.

План о редевелопменте территории прописан в Стратегии социально-экономического развития Кировского района города Екатеринбурга до 2030 года. Документ подписан главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

О сносе КОРа еще в 2020 году заявил на тот момент мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, КОР, как рынок «свое отжил» и на его месте может появиться жилой комплекс.

Кировский оптовый рынок (КОР) — один из крупнейших ритейлеров Свердловской области, образован в северо-восточной части Екатеринбурга в 1993 году. Общая площадь торговых объектов КОРа достигает 35 тыс. кв. м.

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