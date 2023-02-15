Digital-проект ПАО «ММК» принял участие в презентации работ федеральной премии Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России «Digital Communications AWARDS».



Презентация проектов участников этой ежегодной премии, учреждённой в целях популяризации наиболее значимых достижений и новых коммуникационных технологий в области Digital, проходила 13-14 февраля в РЭУ имени Г.В. Плеханова. В презентации проектов принимают участие: Группа НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь», ПАО РОСБАНК, Информационное агентство ТАСС, Золотодобывающая компания «Полюс», ИД «Аргументы и факты» и многие другие.

В состав экспертного совета премии вошли семьдесят экспертов рынка – руководители производств, направлений мультимедийных проектов, директоров по стратегии, специалисты по маркетингу, связям с общественностью.

ПАО «ММК» представил на премию работу «Конкурс видеороликов «Металлурги зажигают» в номинации «Digital-проект и стратегии. Работодатель и бренд».

Напомним, что в год 90-летия ММК PR-команда компании решила предложить всем желающим снять, смонтировать и выложить в корпоративные социальные сети короткий видеоролик с поздравлением комбинату. В конкурсе могли принять участие работники всех организаций Группы ПАО «ММК», каждое подразделение могло представить на конкурс один видеоролик в музыкальном, поэтическом, танцевальном, песенном, художественном, графическом или другом формате.

Помимо формальной идеи, творческий конкурс был задуман как проект, который представит бренд и работодателя в новом ракурсе – от лица рядовых работников в «любительском» формате и без «цензуры», а не в формате официальных коммуникаций. Для внешней аудитории ролики рассказывают о людях, которые работают на ММК, и о компании в целом, в том числе помогают лучше узнать об истории комбината и его структуре, людях и достижениях, отдельных цехах. С точки зрения внутренних коммуникаций, конкурс был направлен на повышение лояльности сотрудников к компании, а также знакомство сотрудников различных подразделений друг с другом. Победителей определяли зрители большинством голосов, и изначально планировалось выделить шесть лучших. Однако в процессе проведения конкурса и с учётом высокого уровня многих участников было принято решение добавить ещё и призёров по номинациям. В итоге призы получили десять команд.

В конкурсе приняли участие 42 команды, что сделало его самым представительным коммуникационным проектом компании по числу участников. Ролики были опубликованы в официальном аккаунте ММК в «ВКонтакте» и собрали более 566 тысяч просмотров за первый месяц с момента публикации при численности работников компаний Группы ПАО «ММК» около 53 тысяч человек.

С качественной точки зрения конкурс стал одним из самых ярких и эмоционально заряженных проектов с участием сотрудников компании, которые разными способами показывали, что любят комбинат, свою работу и не случайно оказались на своём месте. Конкурс объединил креативных людей, которые ярко продемонстрировали, что ММК – это не только производственные цеха и инженерные подразделения, а настоящая большая дружная семья.

Организаторы конкурса получили «пользовательский» контент с позитивным описанием ММК, который полностью соответствует ожиданиям бренда. Комбинат предстал в роликах как сильный и динамично развивающийся работодатель, компанией, главной ценностью для которой являются люди.

Церемония награждения Премии «Digital Communications AWARDS» пройдёт 21 февраля 2023 года в офисе «Росбанка» в Москва-Сити, башня «Око-2», в рамках Digital Communications Day. Отметим, что ММК уже был в числе отмеченных этой премией. Год назад официальная страница Магнитогорского металлургического комбината в самой популярной в мире сети коротких видео отмечена дипломом в номинации «Социальные медиа & Сообщество. TikTok» премии Digital Communications Awards, которую вручает Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).