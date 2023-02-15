В Екатеринбурге иномарка сбила подростка при выезде со двора

В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Луначарского, 167 автомобиль Hyundai Creta сбил 17-летнюю девушку. В городском УГИБДД рассказали, что инцидент произошел вечером 14 февраля.

За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина, стаж вождения которой – 11 лет. К ответственности за нарушение ПДД она ранее не привлекалась. По словам водителя, выезжала со двора она остановилась, чтобы пропустить пешеходов. Однако подростка она не заметила, начав движение и допустив наезд. Девушку по итогу госпитализировали с различными травмами.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего.

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