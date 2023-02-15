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Мэр Миасса Григорий Тонких досрочно покидает пост

Глава Миасса Григорий Тонких решил досрочно сложить полномочия. Об этом он объявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре по завершению срока моих полномочий. Мою позицию поддержал губернатор региона Алексей Текслер, за что я ему благодарен»,– написал мэр. По словам господина Тонких, он планирует сосредоточиться на другом направлении работы. Но не пояснил на каком именно.

Мэр поблагодарил миассцев за «активное участие и неравнодушие к родному городу», за конструктивную критику, благодаря чему удалось «осуществить многие проекты и решить важные для Миасса задачи».

Григорий Тонких был избран главой Миасса в сентябре 2018 года. До этого четыре месяца он исполнял обязанности мэра. Предыдущего руководителя города Геннадия Васькова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в превышении полномочий при выкупе здания под детский сад. В ноябре 2019 года Миасский горсуд приговорил экс-чиновника к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Челябинский областной суд отменил штраф и заменил колонию строгого режима на общую.

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