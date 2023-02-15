Смог в Свердловской области продлится до 17 февраля

На Свердловскую область опустился смог, который продержится до 20:00 17 февраля, сообщили в уральском Гидрометцентре. «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. В связи с этим в регионе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ближайшие несколько дней прогнозируется неустойчивый слабый ветер. Осадков не ожидается.

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