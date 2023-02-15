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Концессионера пермских трамваев может возглавить чиновник из Санкт-Петербурга

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ООО «Мовиста Регионы Пермь», которое выступает концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса краевой столицы, может возглавить Юрий Кириакиди. По данным «Ъ-Прикамье», сейчас он трудоустроен советником гендиректора ООО, но на него с 1 февраля 2023 года выдана доверенность на представление компании. Сейчас пермскую «дочку» концессионера возглавляет Александр Советников, топ-менеджер всего холдинга.

О господине Кириакиди известно, что он из Санкт-Петербурга, где трудился главным специалистом отдела перспективного развития в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Сейчас он указан инженером отдела регулирования транспортного комплекса комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга.

Ранее появилась информация о том, что ООО «Мовиста Регионы Пермь» собирается сменить адрес регистрации на Пермь и создать местный проектный офис.

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было подписано в начале ноября 2022 года. Дочерняя структура «Мовиста Регионы» — ООО «Мовиста Регионы Пермь» — стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.

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