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Коммерсантъ FM
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Военные США сбили иранский беспилотник в Сирии

Американские военные обнаружили беспилотник иранского производства рядом со своей базой на северо-востоке Сирии 14 февраля. Дрон был сбит во время боя. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

«14 февраля, примерно в 14:30 по местному времени (совпадает с московским — "Ъ"), силы США в Сирии вступили в бой и сбили беспилотник иранского производства, пытавшийся провести разведку участка поддержки миссии Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии»,— сказано в заявлении CENTCOM, опубликованном в Twitter.

Ведомство также опубликовало две фотографии. На первой из них виден беспилотник в небе, на второй — столп огня и дыма, а также обломки дрона.

Олеся Павленко

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