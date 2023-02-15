«Сибирь» отыграла три шайбы в матче с «Торпедо» и уступила в овертайме

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» 14 февраля встретилась в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». Для определения победителя командам пришлось играть овертайм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

После двух периодов гости безнадежно проигрывали 1:4. Но всё изменилось в последней 20-минутке, которой сибирякам хватило для того, чтобы сравнять счет, – 4:4. Голы у новосибирцев забивали Александр Шаров, Тимур Ахияров, Валентин Пьянов и Тэйлор Бек. Причем канадец забросил шайбу за 15 секунд до конца основного времени. В самом конце овертайма нижегородцы вырвали победу.

«Не первый матч акцент в атаке размазанный, собрались уже только к третьему периоду, когда счет уже был очень серьезный. Благодарен команде, что работали до конца, и очень положительный момент, что очко мы взяли»,– прокомментировал итог матча главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Новосибирцы занимают второе место в конференции «Восток» КХЛ. Они уступают казанскому «Ак Барсу» четыре очка при равном количестве проведенных матчей.

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Валерий Лавский