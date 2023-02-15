Тува может сорвать выполнение программы расселения аварийного жилья в этом году

Два региона могут не справиться в этом году с выполнением программы расселения аварийного жилья. О таких рисках сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин на итоговом заседании совета.

«Скорее всего, два региона сорвут выполнение программы - это Еврейская автономная область и Тува. По остальным, я думаю, мы подтянем», - сказал он (цитата по «Интерфакс»). При этом, по его словам, 12 регионов выполнили планы по этой программе досрочно.

Ранее сообщалось, что в 2022 году программы завершили Адыгея, Калмыкия и Камчатский край, девять субъектов начали исполнение новой программы.

В 2022 году власти Тувы сообщали, что на расселение аварийного жилья с 2022 по 2023 годы выделено 213,6 млн руб., еще 2,17 млн руб. – из регионального бюджета. На эти средства в 2022 и 2023 годах планировалось строительство в селе. Хову-Аксы Чеди-Хольского района 50 жилых помещений общей площадью 2,26 тыс.кв м., в новые квартиры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переедут около 140 человек. В октябре 2022 года из федерального бюджета регионам были выделены дополнительные 24 млрд руб. на расселение аварийного жилья. Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, сообщается на сайте правительства РФ.

В августе правительство РФ утвердило новую программу расселения аварийного жилья для расселения многоквартирных домов, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей, что позволит переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. м.

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Оксана Павлова