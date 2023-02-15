Берлускони заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира

Бывший премьер-министр и лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Италии Сильвио Берлускони заявил, что надеется на дипломатическое решение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, он всегда поддерживал Украину, в том числе по вопросам финансирования и снабжения оружием.

«Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем»,— сказано в заявлении господина Берлускони, опубликованном в его Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сильвио Берлускони добавил, что, по его мнению, способом дипломатического урегулирования конфликта может стать аналог «плана Маршалла» для восстановления Украины. «Я просто посоветовал большой западный план Маршалла для восстановления Украины, как возможный дипломатический способ положить конец этому конфликту»,— написал он.

Накануне Сильвио Берлускони выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, ничего бы не произошло», если бы он прекратил атаки на республики Донбасса. Господин Берлускони также предложил США выделять Украине деньги на восстановление только при прекращении огня. Это заявление вызвало негативную реакцию со стороны Украины.

Олеся Павленко