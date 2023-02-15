«Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб «Бавария» выиграл в матче с французским «Пари Сен-Жерменом» со счетом 1:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча закончилась ночью 15 февраля.

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Гол забил на 53 минуте полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. На второй добавленной минуте защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил красную карточку, после чего его удалили с поля.

Также на стадионе «Джузеппе Меацца» прошел матч между итальянским «Миланом» и английским «Тоттенхэмом». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Гол забил полузащитник Браим Диас на 7 минуте игры.

Ответная встреча между «Баварией» и «Пари Сен-Жерменом» пройдет 8 марта в Мюнхене, между «Тоттенхэмом» и «Миланом» — в Лондоне в тот же день. Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня.

О старте Лиги чемпионов — в материале «Ъ FM» «"Большой футбол возвращается в нашу жизнь"».

Олеся Павленко