В Белоруссии из-за контрактов с россиянами задержали гендиректора «Белшины»

Генеральный директор производителя шин в Белоруссии «Белшина» задержан и находится в следственном изоляторе. Об этом стало известно на совещании президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает БЕЛТА.

Имя задержанного не называется. Однако на сайте «Белшины» указано, что предприятие возглавляет Андрей Бунаков.

Как сообщает агентство, глава «Белшины» подозревается в подписании контрактов с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости.

«И если ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, ниже себестоимости, то будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку»,— сказал Александр Лукашенко на совещании, объясняя условия контрактов. Он возмутился тем, как глава компании мог заключить договор на таких условиях. По его словам, компания оказалась посредником, товары которого продают на 60% дороже, чем приобрели.

По данным следствия, сообщил белорусский президент, подчиненные подозреваемого предупреждали его о незаконности подобных контрактов. В ответ руководитель якобы пригрозил увольнениям тем сотрудникам, которые препятствуют соглашениям. «Ребята, для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Особенно здесь!»,— подчеркнул Александр Лукашенко.

Лусине Баласян