В Сочи в конном клубе «Мустанг» произошел пожар на площади 400 квадратных метров

В поселке Нижняя Шиловка в конном клубе «Мустанг» произошел пожар на площади 260 кв. м. Однако позже его площадь увеличилась еще 140 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в 18:52. В это же время на место были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные прибыли на место в 19:39 и установили, что площадь пожара составляет 260 кв. м.

Тушение пожара осложнялось труднодоступной горной местностью, гололедицей и осадками. В 20:48 пожар удалось локализовать на площади 400 кв. м, а через 13 минут - полностью ликвидировать открытое горение.

Пострадавших из-за возгорания деревянной постройки нет. К тушению пожара привлекались 66 человек и 19 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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