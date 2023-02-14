Концессное слово

Прокуратура и концессионер нового онкоцентра в Камской долине обосновали свои позиции по делу об оспаривании соглашения, заключенного с региональными властями. Надзорное ведомство заявило о нарушениях в условиях сделки между Пермским краем и ООО «Клиника инновационных исследований». Прокуратура усомнилась в наличии у инвестора подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В ведомстве полагают, что объект может быть построен не через концессию, а с помощью госконтракта. Концессионер и краевое минэкономразвития отстаивали свое мнение, заявляя, что оснований для признания соглашения недействительным нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex Фото: Yandex

На заседании суда 14 февраля региональная прокуратура, представители ООО «Клиника инновационных исследований» и краевого минэкономразвития представили свои позиции по делу о законности концессии на строительство онкоцентра в Камской долине. Минувшей осенью прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд Пермского края с требованием признать недействительным концессионное соглашение о возведении онкоцентра, заключенное между краевыми властями и структурой «Мединвестгрупп». Недавно суд по ходатайству надзорного органа наложил на соглашение обеспечительные меры, запретив ответчикам исполнять его на период рассмотрения спора.

Концессионное соглашение мин­экономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований» заключили в июне 2022 года. Оно предусматривает строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) комплекса площадью 69 тыс. кв. м. В медучреждении разместятся хирургический стационар, операционный блок с отделением ре­анимации и интенсивной терапии, химио­терапевтический, гематологический центр, радиологический стационар и консультативно-диагностический блок. Срок действия соглашения — 35 лет.

Вчера на суде прокуратура заявила о нарушениях в условиях сделки между региональными властями и инвестором. Также, по мнению ведомства, при заключении соглашения был нарушен публичный интерес и права третьих лиц. В частности, концессионер не подтвердил источники финансирования проекта. Представитель прокуратуры сообщил, что в письмах «Клиники инновационных исследований» краевым властям от 2020 года имелись подтверждения банков о возможности финансирования на сумму около 7 млрд руб. «Помимо этих 7 млрд, 4,5 млрд составит капитальный грант и 900 млн руб. — деньги учредителя. Общая сумма проекта — 17 млрд руб., то есть примерно на 4,5 млрд руб. подтверждения источников финансирования не имеется, правильно я понимаю или нет?» — поинтересовался истец.

Ответчики сказали, что в мае и декабре 2022 года инвестор направлял краевым властям письма с более актуальной информацией от ВЭБ.РФ и Сбербанка о возможности финансирования онкоцентра. В «Клинике инновационных исследований» подчеркнули, что концессионер не обязан представлять доказательства получения финансирования, поскольку проект еще находится на предварительной стадии, когда средства еще получить невозможно. В краевом минэке пояснили, что соглашение с банком о финансировании проекта подпишут, когда «Мединвестгрупп» разработает проектную документацию. Отсутствие средств на строительство станет поводом для расторжения концессии.

Претензии прокуратуры касались размера финансирования концессии. По соглашению, невозмещаемые расходы «Мединвестгрупп» предполагают 200 млн руб. — это средства на проектно-изыскательские работы. По словам инвестора, закон предусматривает частичное финансирование концедента, и это требование соглашением соблюдается. Кроме того, прокуратура указала на нарушение в части обязательного медстрахования. «Одним из главных наших обязательств, которое составляет существо концессионного соглашения, — является оказание бесплатной медицинской помощи в рамках программы ОМС. Это условие не может противоречить требованиям законодательства»,— считают в «Клинике инновационных исследований».

Представитель прокуратуры поинтересовался эффективностью механизма концессии для строительства онкоцентра. По словам истца, максимальное удорожание стройки, которая ведется по госконтракту, может составить 10%, в случае концессии — до 30%. В краевом минэкономразвития отвечали, что правительство могло «заходить» в проект через госконтракт, лишь имея необходимые лимиты на строительство онкоцентра. Однако средств на это не было в связи с дефицитом бюджета на этот год в размере 27 млрд руб. Представители инвестора сравнили концессионное соглашение с инфраструктурной ипотекой. По их словам, краевым властям было важно, чтобы после сдачи онкоцентра в эксплуатацию инвестор, имеющий опыт работы с такими сложными медицинскими объектами, эксплуатировал его. Госконтракт бы такой возможности не дал.

Истец подчеркнул, что проект онкоцентра дорабатывался — приведет ли это к его удорожанию? По словам представителей минэка, если главгосэкспертиза подтвердит удорожание проекта, «значит, они поставят подпись под этим проектом». Если проект подорожает более чем на 30%, концессионное соглашение расторгнут.

Прокуратура предъявила суду сведения из адресной инвестпрограммы, по которой предполагалось построить новую онкологическую поликлинику, а не диспансер. Кроме того, прокуратура представила письмо краевых властей в правительство РФ с просьбой о выделении средств на новый онкоцентр. В минэке пояс­нили, что привлечением федеральных средств краевые власти хотели снизить финансовую нагрузку на бюджет Пермского края.

Суд, заслушав стороны, отложил заседание на 17 февраля.

Евгения Ахмедова