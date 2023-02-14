Внештатный советник

Житель Беларуси Юрий Осипов обратился в арбитражный суд Пермского края с жалобой на действия конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрея Берсенева. Он считает, что господин Берсенев незаконно содержит в штате ПАО управляющего директора Сергея Дядькина и незаконно назначил его еще и директором «оборонной» дочки машхолдинга. Со ссылкой на публикации в СМИ заявитель ставит под сомнение эффективность директора и считает, что решение конкурсного управляющего может нанести ему вред как кредитору. Господин Берсенев убежден, что действовал в рамках закона. Эксперты отмечают, что сохранение подобных должностей на обанкротившихся предприятиях уместно, если это критически необходимо для производства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

3 февраля арбитражный суд Пермского края оставил без движения заявление жителя Гомельской области Рес­публики Беларусь Юрия Осипова, которое было подано в рамках дела о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы». Как следует из документов суда, господин Осипов считает незаконными действия конкурсного управляющего ПАО Андрея Берсенева по назначению на должность директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Сергея Дядькина и сохранение за ним долж­ности управляющего директора «Мотовилихинских заводов».

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем зал­пового огня ряда модификаций, также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Cейчас конкурсный управляющий пытается реализовать имущественный комплекс должника, но первые и повторные торги были признаны несостоявшимися.

Управляющим директором ПАО «Мотовилихинские заводы» (головное юрлицо холдинга) Сергей Дядькин был назначен в июне 2020 года. Директором СКБ («дочка» ПАО «МЗ»), где после введения конкурсного производства было сосредоточено оборонное производство машхолдинга, он стал в начале 2021 года. Также господин Дядькин возглавляет ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение» («дочка» ПАО «МЗ»), которое специализируется на изготовлении гражданской продукции.

По словам собеседника «Ъ-Прикамье», видевшего заявление господина Осипова, последний называет себя кредитором ПАО. «Ссылаясь на многочисленные публикации в СМИ, он указывает, что Дядькин возглавляет несколько компаний, которые входят в структуру холдинга,— рассказывает источник.— По сути, он выражает сомнение, что может руководить всеми этими компаниями и получать зарплату сразу в трех местах». По словам собеседника, заявитель полагает, что это может привести к необоснованным расходам должника и ущербу кредиторам. «Тезис о неэффективности он также подтверждает материалами СМИ, в которых, например, говорится о драке рабочих завода»,— утверждает собеседник.

В материалах дела о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» на сайте арбитражного суда Пермского края обнаружить в списке кредиторов Юрия Осипова не удалось. Из определения об оставлении его заявления без движения следует, что господин Осипов является процессуальным правопреемником некоего Федотова, который в свою очередь получил право требования задолженности у ООО «Спец-М». Последнее, по данным картотеки суда, имело зареестровые требования к ПАО в размере чуть меньше 51,9 тыс. руб., и то в конце 2021 года передало их ИП Подшивалову.

В определении об оставлении жалобы без движения Юрию Осипову предлагается подтвердить свой статус кредитора ПАО, а также представить доказательства назначения Сергея Дядькина на соответствующие должности в ПАО «Мотовилихинские заводы», ЗАО «СКБ» и ООО «МГМ» до 20 февраля текущего года.

Арбитражный управляющий Андрей Берсенев на вопрос «Ъ-Прикамье» о позиции по заявлению ответил, что «решение о назначении Сергея Дядькина директором ЗАО „СКБ“ происходило в строгом соответствии с установленными законом требованиями».

«Источник, знакомый с проведением процедуры банкротства крупных промышленных предприятий, говорит, что „речь, в лучшем случае, идет о троллинге“, доводы заявителя он оценивает как „маловменяемые“. Исходя из представленной информации, думаю, что заявление будет оставлено без рассмотрения, поскольку заявитель не соберет необходимых документов»,— отметил он.

Руководитель офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков полагает, что в данном случае доказать причинение убытков можно отсутствием необходимости в спорном сотруднике, дублированием его полномочий с другими работниками или отсутствием на рабочем месте. «Кроме того, суд может принять во внимание размер заработной платы и отсутствие положительного экономического эффекта от деятельности такого сотрудника,— говорит эксперт.— В целом, сохранение в процедуре банкротства контро­лирующего должника лица на рабочем месте является уместным только в случае наличия редкого и специфического знания и опыта, без которого производство встанет».

Дмитрий Астахов