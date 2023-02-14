Мэр Краснодара поручил ужесточить ответственность за вывоз и складирование мусора

На первом заседании городского штаба глава Краснодара Евгений Наумов поручил системно подойти к вопросу ликвидации незаконных полигонов и ужесточить ответственность за вывоз и складирование мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Понимаем, что проблема нелегальных полигонов — непростая, и остро стоит в масштабах всей страны. Мы регулярно пытаемся точечно победить свалки, но пока эта работа не будет систематизирована, должного и глобального результата мы не увидим. Меры должны быть жесткими», — отметил Евгений Наумов.

По словам замглавы Краснодара Максима Онищенко, в 2022 году в городе ликвидировали более 240 свалок и вывезли около 50 тыс. кубов мусора. Только за четвертый квартал в столице Кубани подтвердили 35 фактов нанесения вреда окружающей среде на сумму около 115 млн руб.

Участники городского штаба предложили выступить с законодательными инициативами о кратном увеличении суммы штрафа за вывоз мусор без лицензии (по статье 14.1 КоАП РФ), а также об усилении на уровне региона контроля за постановкой на учет объектов негативного воздействия. Кроме того, участники заседания предложили увеличить количество патрулей ГИБДД в районе стихийных свалок, наладить более тесное взаимодействие со службой судебных приставов и продолжить полицейским проводить контрольные закупки с последующим привлечением к ответственности лиц, которые вывозят мусор без лицензии.

В конце января 2023 года мэр Краснодара предложил изымать у собственников участки, на которых фиксируют случаи незаконных свалок. Порядок изъятия уже разработан, сейчас он проходит согласовывание.

Татьяна Ручкина

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