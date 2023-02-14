Росавиация ожидает субсидии для закрытых аэропортов Кубани на уровне прошлого года

В 2023 году объем субсидий закрытым аэропортам России, в том числе трем воздушным гаваням Краснодарского края, сохранится на уровне прошлого года – около 6,7 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

«Методику расчета и проект постановления мы отправили в Минтранс. Там логика та же: у нас базовый 2021 год, и от него мы отталкиваемся, чтобы компенсировать расходы закрытых аэропортов», - отметил Александр Нерадько.

С 24 февраля 2022 года из-за начала спецоперации на Украине для 11 аэропортов России ввели режим ограничения полетов. Он действует в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

Татьяна Ручкина

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