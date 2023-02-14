В Саратове коммунальная авария привела к проблемам с водой в сотнях домов

В Саратове в зоне пониженных параметров подачи холодной воды из-за коммунальной аварии оказались 450 многоквартирных домов и более 240 домов частного сектора. Об этом сообщает прокуратура региона.

По имеющимся данным, аварий произошла на водопроводе около дома №41 по улице Горького. ООО «Концессия водоснабжения - Саратов» устраняет ее последствия.

По информации «КВС», ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Зарубина (от Горького до Университетской); Кутякова (от Рахова до Астраханской); Смурский переулок, Симбирская, Вольская - указанные улицы на участке от Кутякова до Посадского; Чапаева (от Московской до Б. Горной); Пугачева (от Кутякова до Посадского); ул.Кутякова (от Радищева до Вольской); Горького (от Зарубина до Б.Казачей); Московская и Киселева (от Горького до Вольской).

Изначально работы планировалось завершить сегодня к восьми вечера, но их срок продлили до завтрашнего утра.

Марина Ковалева