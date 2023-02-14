На Кубани выдача льготных займов производителям промышленной продукции выросла втрое

В 2022 году производителям промышленной продукции Краснодарского края выдали 96 льготных займов на 2,7 млрд рублей, что втрое превышает объем финансирования по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего на Кубани работает более 7 тыс. производителей промышленной продукции. Более 80% из них — малые и средние предприятия. По госпрограмме по развитию краевой промышленности поддержку в 755,1 млн руб. получили 89 предприятий и две управляющие компании промпарков. За счет этих средств они модернизировали и расширили производства, а также купили современное оборудование.

«Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, внутреннего инвестора — приоритет в работе органов исполнительной власти региона. Для этого созданы специальные инструменты, программы, действуют краевые фонды развития», — отметил замглавы департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.

Татьяна Ручкина

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