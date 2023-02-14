ГУИОН и «АРИК» в Петербурге стали одним учреждением во главе с Аллой Эккерман

СПб ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» («ГУИОН») реорганизовали, присоединив СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» («АРИК»). Возглавит единое учреждение Алла Эккерман, рассказали 14 февраля в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО).

Госпожа Эккерман с весны прошлого года работала в должности директора ГУИОНа и «АРИК». Структуру и штатную численность сотрудников нового учреждения изменили в соответствии с поставленными задачами. Ведомство будет заниматься материально-техническим обеспечением деятельности КИО, заключением договоров от имени городского правительства о передаче объектов культурного наследия в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование или на иных правах.

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