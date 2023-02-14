На больничном из-за ОРВИ и гриппа в Петербурге остаются более 39 тысяч школьников

В настоящее время школы в Санкт-Петербурге по причине болезни не посещают более 39 тыс. детей. Врачи диагностировали у низ ОРВИ или грипп, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные городского комитета по образованию.

На карантине остаются 64 класса и 11 групп в детских садах. «Ъ-СПб» рассказывал, что в начале февраля в Петербурге зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно статистике, горожане чаще всего болели сезонными коронавирусами, РС-вирусом, риновирусами и гриппом серотипов А/Н1N1/09.

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